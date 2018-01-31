Китай: "Кремлевский список" не скажется на отношениях Москвы и Пекина

Фото из открытых источников

Ухудшение отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки не приведет к кризису в диалоге Москвы и Пекина — говорят официальные представители министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, комментируя публикацию так называемого "кремлевского списка".

"Россия и Китай давно выработали зрелые партнерские отношения, стабильность которых нельзя нарушить подобными возмущениями на международной арене. Мы прикладываем максимальные усилия для укрепления диалога с РФ. Соответственно, в Москве, как мы уверены, поступают так же", — говорят в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Кремлевский доклад, напомним, был опубликован минфином США в начале недели. В перечень вошло практически все высшее руководство РФ, поэтому в России сразу же назвали появление списка "недружественной инициативой". Против двух с лишним сотен человек, которые присутствуют в списке, пока что не были применены какие-то новые санкции, однако это, как отмечают компетентные эксперты, всего лишь дело времени.

В правительстве России уже пообещали ответить на "кремлевский список" зеркальным образом. Это, само-собой, приведет к новому ухудшению российско-американских отношений.