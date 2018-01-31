Лаврову пришлось успокаивать сирийских оппозиционеров на конгрессе в Сочи

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Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось несколько раз просить успокоиться участников Конгресса сирийского национального диалога, которые прервали его выступление.

Глава МИД зачитал делегатам послание от Владимира Путина, а затем выразил желание сказать несколько слов от себя. Но его прервал один из сирийских оппозиционеров, который выкрикнул: "Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!"

В ответ другая группа оппозиционеров, очевидно, не согласившаяся с дружественным настроем соотечественника, начала с ним спорить на арабском, пишет РИА Новости.

Лавров попытался успокоить участников конгресса, но полемика продолжалась, вновь прозвучал лозунг "Да здравствует Россия!"

"Друзья, еще раз прошу вашего внимания. Если "Россия да здравствует", дайте мне сказать, пожалуйста", — призвал к порядку министр.

Затем он продолжил выступление, выразив признательность представителям Ирана, Турции и ООН за совместную работу по подготовке форума.

"Учитывая беспрецедентный характер этого собрания, когда в одном зале сегодня присутствуют представители такого большого числа групп — этнических, социальных, политических — сирийского общества, конечно же, важно начать с того, чтобы вырабатывать взаимное доверие, вырабатывать способность работать сообща", — сказал Лавров.

Потом он предложил спецпредставителю президента по Сирии Александру Лаврентьеву подняться на сцену и начать заседание.

В проходящем в Сочи Конгрессе национального диалога участвуют более 1500 человек, которые представляют практически все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса называется запуск работы над новой конституцией и формирование конституционной комиссии.