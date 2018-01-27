Спасатели обнаружили 2 плота на месте поисков судна "Восток" в Японском море

Спасатели нашли два плота на месте поисков пропавшего в Японском море судна "Восток". Об этом сообщил представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
Один плот подняли на борт буксира "Спасатель Заборщиков", пишет РИА Новости.
"Людей на плоту не было, он залит водой. Его осматривают. Уже можно сказать, что он с судна "Восток", — сказал собеседник агентства.
По словам директора компании-судовладельца "ДВ-Флот" Станислава Мальчевского, второй плот нашли не совсем рядом с первым.
"Пока к нему подходит судно, неизвестно, есть ли там люди", — добавил он.
Рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь 25 января, после того как на нем сработал аварийный радиобуй. Судно направлялось из южнокорейского порта Донгхэ в Холмск Сахалинской области, на борту было 20 человек — уроженцы Сахалинской, Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Красноярского края, а также Украины, Молдавии и Азербайджана.
В зоне поисков нашли два спасательных жилета и два круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.
"Восток" построили в 1985 году в Южной Корее, он ходит под российским флагом. Порт приписки — Невельск (Сахалинская область).
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