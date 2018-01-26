Украинский суд приговорил россиянина Агеева к 10 годам лишения свободы‍

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Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы. Такое решение вынес Новоайдарский районный суд Луганской области. Об этом сообщил в своем Facebook адвокат Виктор Чевгуз.

Ранее в ЛНР заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространили информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению Киева, — действующий российский военнослужащий-контрактник. Минобороны России опровергло сообщения о взятии в плен "российского военнослужащего" Агеева, пишет РИА Новости.

Его обвиняли в службе по контракту в самопровозглашенной ЛНР, которая на Украине считается террористической организацией. Также ему инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По мнению защиты, предложенная обвинением квалификация содеянного Агеевым по статье "Участие в террористической организации" ошибочна.

"И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания", — пообещал адвокат, назвав вердикт чрезмерно суровым.

В 2017 году по аналогичным статьям на Украине к 14 годам лишения свободы приговорили россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. В конце мая в Москве и Киеве одновременно объявили о помиловании и освобождении Александрова и Ерофеева и отбывавшей наказание в России Надежды Савченко. В тот же день они вернулись на родину.