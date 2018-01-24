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Эрдоган: Турция не ограничится операцией в сирийском Африне

Среда, 24 Января 2018 14:10
Эрдоган: Турция не ограничится операцией в сирийском Африне Фото из открытых источников

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что Анкара не ограничится операцией в Африне в своей борьбе с террористическими силами, обосновавшимися на территориях Сирийской Арабской Республики, граничащими с Турцией.

 

"Начав операцию "Оливковая ветвь", мы уже нанесли весьма значительный удар по самым разнообразным темным силам, которые замышляли свои игры в регионе", — заявил Эрдоган.

 

Президент Турции добавил, что турецкие вооруженные силы полностью зачистят от террористов пограничные территории. Тем самым, как он подчеркнул, будет серьезно повышена степень безопасности во всем регионе.

 

Операция "Оливковая ветвь", представляющая собой вторжение турецкой армии в сирийский Африн, напомним, началась на прошлой неделе. Атаковав формирования курдов, существующие на севере САР, Турция, по словам международных экспертов, инициировала крайне опасный кризис в и без того неспокойном регионе.

 

Теперь уже ясно, что масштабная военная операция, которая позиционировалась как краткосрочная, вероятнее всего перерастет в долгосрочную военную компанию, которая позволит туркам диктовать свои правила в регионе.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Турция

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