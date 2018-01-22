Курды рассказали о первых жертвах среди гражданского населения в Африне

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Турецкие войска наносят все новые авиаудары по сирийскому Африну, на подступах к которому продолжают разворачиваться ожесточенные бои. По словам Роди Османа, официального представителя Сирийского Курдистана, в результате военной операции, которую начала турецкая армия в Сирии, погибли уже как минимум семнадцать мирных жителей.

"На данный момент у нас есть информация о семнадцати погибших и двадцати восьми раненых. Все эти люди — представители гражданского населения кантона Африн, где началась широкомасштабная агрессия, осуществляемая турецкой армией и лояльными ей силами", — заявил Осман на брифинге в Москве.

Роди Осман отметил, что несмотря на ожесточенные атаки, турецким войскам и силам "Сирийской свободной армии" все еще не удалось захватить сколько-нибудь значимые участки.

Речь идет, напомним, об операции "Оливковая ветвь", которую против формирований курдов в Африне начал генштаб Турции накануне.

Официальный Дамаск, тем временем, решительно осудил агрессию Турции в Африне. Однако турецкое руководство, как видно, не воспринимает осуждение со стороны правительства Сирии всерьез.