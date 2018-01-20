В США продлили закон по слежке за иностранцами

Президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий закон о слежке за иностранцами.
Об этом он написал в твиттере, пишет Газета.ру.
«Только что подписал документ 702 о продлении сбора внешней разведывательной информации», — написал он.
Трамп добавил, что всегда будет делать все необходимое для страны и ставить защиту граждан на первое место.
В закон на этапе его рассмотрения в Конгрессе были внесены поправки. В заявлении Трампа говорится, что теперь законом "предусмотрены дополнительные процедуры для усиления защиты конфиденциальности американцев, данные о коммуникациях которых были собраны в рамках секции 702". В частности, теперь даже для проведения косвенной прослушки в отношении гражданина США потребуется санкция специального суда.
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