Суббота 20 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» В США продлили закон по слежке за иностранцами

В США продлили закон по слежке за иностранцами

Суббота, 20 Января 2018 11:01
В США продлили закон по слежке за иностранцами Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий закон о слежке за иностранцами. 

 

Об этом он написал в твиттере, пишет Газета.ру.

 

«Только что подписал документ 702 о продлении сбора внешней разведывательной информации», — написал он.

 

Трамп добавил, что всегда будет делать все необходимое для страны и ставить защиту граждан на первое место.

 

В закон на этапе его рассмотрения в Конгрессе были внесены поправки. В заявлении Трампа говорится, что теперь законом "предусмотрены дополнительные процедуры для усиления защиты конфиденциальности американцев, данные о коммуникациях которых были собраны в рамках секции 702". В частности, теперь даже для проведения косвенной прослушки в отношении гражданина США потребуется санкция специального суда.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США Дональд Трамп

Главное за сутки
В США продлили закон по слежке за иностранцами В США продлили закон по слежке за иностранцами Президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий закон о слежке за иностранцами. Об этом он написал в твиттере, пишет Газета.ру. «Только что подписал документ 702 о продлении сбора внешней разведывательной…
В Нацбанке Украины допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФ В Нацбанке Украины допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФ Киев уже в середине текущего года может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом в интервью "Украинским новостям" заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. По его словам, это…
Правительство Америки приостановило работу из-за отсутствия финансирования Правительство Америки приостановило работу из-за отсутствия финансирования С пятницы на субботу истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, теперь они будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций…

Читайте также
Митингующие у Рады в Киеве требуют принять закон о реинтеграции Донбасса Митингующие у Рады в Киеве требуют принять закон о реинтеграции Донбасса Сегодня в украинской столице еще более неспокойно, чем обычно — националисты, которые собрались у стен Верховной Рады, требуют принятия закона о реинтеграции Донбасса. Кроме закона о реинтеграции Донбасса, митингующие требуют…
Лавров: США не хотят сохранять территориальную целостность Сирии Лавров: США не хотят сохранять территориальную целостность Сирии Власти Соединенных Штатов Америки не заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирийской Арабской Республики — заявил сегодня начальник Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Глава МИД РФ сделал соответствующее заявление,…
Начнет ли Эрдоган операцию в сирийском Африне? Начнет ли Эрдоган операцию в сирийском Африне? Тревожная перспектива нависла над сирийским кантоном Африн, где может начаться военная операция против силовых формирований курдов, обещанная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По данным Федерального агентства новостей, турецкие вооруженные силы…
Профессор из США призвал власти страны признать Крым российским Профессор из США призвал власти страны признать Крым российским Российская Федерация вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом, поэтому США не стоит строить свою стратегию на антиисторическом фундаменте. С таким заявлением выступил преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн,…
Фото
Волшебные снежные ландшафты Финляндии Волшебные снежные ландшафты Финляндии

Зимний день в Лапландии короток. Но как ни странно, для съемки природы это только плюс!   Практич...

Видео

 

Игрушечная машинка преследует пикап на скорости 130 км/ч

Опрос

Какого работодателя Вы выберете?

 

Анекдот дня

- Подскажите, батюшка, что просить у бога?

- Просите чего не хватает, а если есть все, просите прощения.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.