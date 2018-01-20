Путин обсудил с СБ РФ последствия принятия закона о реинтеграции Донбасса

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Президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ принятие на Украине закона о реинтеграции Донбасса, который может негативно повлиять на урегулирование внутриукраинского конфликта.

"В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, "в этом контексте была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и "нормандского формата", пишет ТАСС.

Песков также добавил, что Москва не согласна с формулировкой Киева, который возлагает ответственность за происходящее на Донбассе на РФ, так как не является стороной конфликта.

"Безусловно, нет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, готова ли Россия нести такую ответственность. "Россия не согласна с самой постановкой вопроса таким образом, ибо это противоречит самому духу и букве минских договоренностей, - пояснил он. - Россия не является участницей и стороной этого конфликта. Об этом говорится в минских договоренностях, и под минскими договоренностями стоит подпись президента Украины Петра Порошенко".

Песков заверил, что Россия будет "сохранять свою приверженность букве и духу минских договоренностей вместе с другими странами-гарантами - Францией и Германией". "Мы по-прежнему выступаем за имплементацию минских договоренностей для достижения урегулирования этого украинского кризиса, но сожалеем, что подобные шаги, как принятие этого закона, лишь отдаляют нас от исконной цели", - заключил Песков.