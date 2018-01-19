Российские военные уйдут из сирийского Африна перед вторжением турок

Российская Федерация выведет свои вооруженные силы с территории сирийского кантона Африн, где собирается провести военную операцию Турция.
Заявление о договоренности, которая была заключена между Россией и Турцией для того, чтобы избежать провокаций и столкновений, сделал Нуреттин Джаникли, глава турецкого министерства обороны.
"Угроза, которую формирования курдов, засевшие в Африне, представляют собой для Турции, растет с каждым днем, поэтому мы просто не можем позволить себе медлить. Военная операция в Африне будет проведена, а терроризм, соответственно, будет побежден", — цитирует главу турецкого оборонного ведомства локальное издание A Haber.
Турция, напомним, планирует ударить по группировке YPG (военизированные отряды курдских боевиков, аффилированные с запрещенной в Турции организацией РПК), которая базируется в Африне. Там, по различным оценкам, от восьми до десяти тысяч боевиков YPG.
Когда конкретно начнется турецкое вторжение в Африн — Нуреттин Джаникли уточнять не стал. По словам экспертов, операция находится на заключительной стадии подготовки и может начаться уже в ближайшие недели.
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