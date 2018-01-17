Участники АТО требуют бесплатную землю: «Порошенко, мы за что кровь проливали?!»

У здания украинского Кабмина, расположенного на улице Грушевского в Киеве, собрались военнослужащие ВСУ, требующие обещанную им властью бесплатную землю. Новости с места событий передает Федеральное агентство новостей.
"Порошенко, скажи, за что мы проливали свою кровь? Нас послали на убой, но мы смогли выжить, поэтому теперь требуем то, что было нам обещано", — выкрикивают грозные на вид люди в камуфляже, размахивая плакатами с соответствующими надписями.
Руслан Руденко из общественного союза "Всеукраїнське об'єднання учасників АТО «Українці разом»" говорит, что проблема с землей, на которую не обращает должного внимания украинская власть, требует максимально оперативного и эффективного решения.
"Если власть не прислушается к нам, то мы устроим такие акции протеста, что мало не покажется никому", — грозятся ветераны, которым обещали землю в качестве поощрения за участие в так называемой "АТО", однако это, судя по всему, было всего лишь обещание.
"Где наша земля? И речь идет об обещанных гектарах, а не о каких-то жалких подачках в виде нескольких соток. Не дадите землю — вынесем вас из кабинетов вперед ногами", — переходят к откровенным угрозам атошники.
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