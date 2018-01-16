Вторник 16 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Начнет ли Эрдоган операцию в сирийском Африне?

Начнет ли Эрдоган операцию в сирийском Африне?

Вторник, 16 Января 2018 14:54
Начнет ли Эрдоган операцию в сирийском Африне? Фото из открытых источников

Тревожная перспектива нависла над сирийским кантоном Африн, где может начаться военная операция против силовых формирований курдов, обещанная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

 

По данным Федерального агентства новостей, турецкие вооруженные силы могут уже в ближайшие недели начать операцию против курдских формирований, которые действуют на территории Сирийской Арабской Республики при поддержке американцев.

 

Лидер Турции выступил с обращением, которое было направлено "союзникам" "Отрядов народной самообороны" (YPG). "Не пытайтесь становиться в один ряд с этими преступниками и тем самым превращаться в союзников террористов", — заявил Эрдоган.

 

Турецкий президент обратился и к НАТО — он упрекнул организацию в бездействии в ситуации, когда США фактически создают армию террористов в Сирии, используя курдов в качестве пушечного мяса.

 

Российские военные эксперты прокомментировали слова Эрдогана и назвали его заявление о подготовке к военной операции далекими от блефа — Турция действительно может нанести военный удар, направленный против сирийских курдов, что чревато серьезной дестабилизацией в регионе.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Сирия

Главное за сутки
Поклонская прокомментировала слова Собчак об ущемлении прав крымчан Поклонская прокомментировала слова Собчак об ущемлении прав крымчан Бывший прокурор Республики Крым, а ныне депутат Государственной думы Российской Федерации от партии "Единая Россия", Наталья Поклонская, ответила кандидату в президенты России Ксении Собчак, которая заявила, что крымчане ущемлены в…
Митингующие у Рады в Киеве требуют принять закон о реинтеграции Донбасса Митингующие у Рады в Киеве требуют принять закон о реинтеграции Донбасса Сегодня в украинской столице еще более неспокойно, чем обычно — националисты, которые собрались у стен Верховной Рады, требуют принятия закона о реинтеграции Донбасса. Кроме закона о реинтеграции Донбасса, митингующие требуют…
Организация освобождения Палестины заморозила признание Израиля государством Организация освобождения Палестины заморозила признание Израиля государством Центральный совет Организации освобождения Палестины(ООП) принял решение заморозить признание Израиля государством, заявил советник президента Палестины Махмуда Аббаса. Он подчеркнул, что данное решение будет в силе до тех пор, пока Израиль…

Читайте также
Конец света для Игоря Стрелкова. Почему беглый командир ДНР сходит с ума Конец света для Игоря Стрелкова. Почему беглый командир ДНР сходит с ума В мировой литературе неоднократно описывались случаи, когда герой под влиянием сильных душевных потрясений терял рассудок. В качестве примера можно привести Принца Датского Гамлета или короля Лира из одноимённых пьес Шекспира.…
США обижены, что их сценарий раскола Сирии руками ИГ отвергли США обижены, что их сценарий раскола Сирии руками ИГ отвергли Тот факт, что к Конгрессу сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи, присоединяется все большее число участников, заставляет Вашингтон серьезно нервничать — руководство Соединенных Штатах Америки не может смириться со…
На украинско-польской границе начались акции протеста‍ На украинско-польской границе начались акции протеста‍ Очередь, которая неизменно присутствует на украинско-польской границе, сегодня стала больше обычной из-за акций протеста, инициированных украинцами, не согласными с изменениями в Налоговом кодексе страны. Поправки в Налоговом кодексе Украины, которые…
Эксперт: Версия о взрывах на борту Ту-154 - последствие болезни Качиньского Эксперт: Версия о взрывах на борту Ту-154 - последствие болезни Качиньского В Польше продолжают спекулировать на авиакатастрофе Ту-154, произошедшей в 2010 году в Смоленске и унесшей жизни почти сотни человек, среди которых был польский президент Лех Качиньский. На этот раз брат-близнец…
Фото
ТОП 10 самых жутких мест на Земле ТОП 10 самых жутких мест на Земле

Сцены из любого фильма ужасов меркнут на фоне этих реально существующих мест, которые можно посетить...

Видео

 

Задержание организатора резни в школе в Перми

Опрос

Какого работодателя Вы выберете?

 

Анекдот дня

- Семен Маркович, шо мне делать? Моя Сарочка хочет от меня секс@ каждый день. А я таки в возрасте…

- А шо я вам говорил, Наум Аронович - не берите в жены молоденькую и страшненькую. Никто вам с нею не поможет…

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.