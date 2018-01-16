Начнет ли Эрдоган операцию в сирийском Африне?

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Тревожная перспектива нависла над сирийским кантоном Африн, где может начаться военная операция против силовых формирований курдов, обещанная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным Федерального агентства новостей, турецкие вооруженные силы могут уже в ближайшие недели начать операцию против курдских формирований, которые действуют на территории Сирийской Арабской Республики при поддержке американцев.

Лидер Турции выступил с обращением, которое было направлено "союзникам" "Отрядов народной самообороны" (YPG). "Не пытайтесь становиться в один ряд с этими преступниками и тем самым превращаться в союзников террористов", — заявил Эрдоган.

Турецкий президент обратился и к НАТО — он упрекнул организацию в бездействии в ситуации, когда США фактически создают армию террористов в Сирии, используя курдов в качестве пушечного мяса.

Российские военные эксперты прокомментировали слова Эрдогана и назвали его заявление о подготовке к военной операции далекими от блефа — Турция действительно может нанести военный удар, направленный против сирийских курдов, что чревато серьезной дестабилизацией в регионе.