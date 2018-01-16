Митингующие у Рады в Киеве требуют принять закон о реинтеграции Донбасса

Сегодня в украинской столице еще более неспокойно, чем обычно — националисты, которые собрались у стен Верховной Рады, требуют принятия закона о реинтеграции Донбасса.
Кроме закона о реинтеграции Донбасса, митингующие требуют принять проекты законов о коллаборационизме, а также проработать организацию антикоррупционного суда, учтя при этом замечания членов Венецианской комиссии.
У собравшихся, как отмечают очевидцы, в руках флаги с символами националистического движения "Свободные люди", а также государственные знамена. Акция под названием "Стоп Реванш" началась сегодня утром у стадиона "Динамо", а затем переместилась к зданию Верховной Рады.
Киевские силовики, которых к центру столицы Украины согнали несколько тысяч, отмечают, что демонстранты ведут себя вполне мирно. По крайней мере — пока.
Скандальный закон о реинтеграции Донбасса рассматривается сегодня украинским парламентом во втором чтении. Документ узаконит проведение военной операции на востоке страны. Да-да — в данный момент так называемая "АТО" проводится в обход действующего в Украине законодательства. В первом чтении проект закона одобрили осенью 2017-го.
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