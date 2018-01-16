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Митингующие у Рады в Киеве требуют принять закон о реинтеграции Донбасса

Вторник, 16 Января 2018 13:47
Митингующие у Рады в Киеве требуют принять закон о реинтеграции Донбасса Фото из открытых источников

Сегодня в украинской столице еще более неспокойно, чем обычно — националисты, которые собрались у стен Верховной Рады, требуют принятия закона о реинтеграции Донбасса.

 

Кроме закона о реинтеграции Донбасса, митингующие требуют принять проекты законов о коллаборационизме, а также проработать организацию антикоррупционного суда, учтя при этом замечания членов Венецианской комиссии.

 

У собравшихся, как отмечают очевидцы, в руках флаги с символами националистического движения "Свободные люди", а также государственные знамена. Акция под названием "Стоп Реванш" началась сегодня утром у стадиона "Динамо", а затем переместилась к зданию Верховной Рады.

 

Киевские силовики, которых к центру столицы Украины согнали несколько тысяч, отмечают, что демонстранты ведут себя вполне мирно. По крайней мере — пока.

 

Скандальный закон о реинтеграции Донбасса рассматривается сегодня украинским парламентом во втором чтении. Документ узаконит проведение военной операции на востоке страны. Да-да — в данный момент так называемая "АТО" проводится в обход действующего в Украине законодательства. В первом чтении проект закона одобрили осенью 2017-го.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Украина

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