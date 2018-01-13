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Правовой «каннибализм» в Латвии или как убивают русский бизнес

Пятница, 12 Января 2018 16:04
Правовой «каннибализм» в Латвии или как убивают русский бизнес Фото из открытых источников

 Все начиналось прекрасно… Латвия обрела независимость. Начала реализовываться рыночная экономика и все предсказывали ей судьбу Швейцарии. Банки росли как грибы… Латвийский бизнес развивался дружно…тогда предприниматели не делились на русских и латышей, все вместе, входя в рынок, помогали друг другу.

 

 Но, на каком-то этапе, всё это дало сбой. Вмешалась какая-то третья сила, которая начала делить бизнес на русский и латышский. Вначале быстрее рос русский бизнес. Но в Латвию начали постепенно приходить компании с Запада, и они всё активнее выталкивали из Латвии русский бизнес, занимая его место и давая фору латышскому бизнесу.

 

Постепенно латвийская экономика всё больше попадала в зависимость от западных компаний и Западу ничего не оставалось, как пригласить Латвию в Евросоюз. И так, в 2004 году Латвия стала членом Евросоюза.

 

А дальше все пошло накатанным путём: европейские компании начали активно инвестировать в латвийский бизнес, зачастую захватывая и поглощая уже существующие латвийские компании (примеры — Gutta SIA Николая Ловцова – рейдерский захват финнами и др………. -ТУТ НАДО ЕЩЕ ПРИМЕРЫ-

 

С того же самого времени Европейские компании начали вести изощренную экономическую политику в Латвии- «разделяй и властвуй», противопоставляя латышский бизнес русскому бизнесу, и организовывая экономические битвы всех со всеми. Таким образом некоторые русские бизнесмены даже начали «наезжать» на таких же русских бизнесменов какими они сами являлись.

 

Так в Латвии распались многие прекрасные проекты (VEF, Елгавский РАФ, RVR…) и сейчас можно говорить о единственном большом проекте, который оставили в Латвии – об «Арене Рига», за который идет борьба не на жизнь…в эти «жернова» попал бизнесмен Игорь Иванов.

 

На сегодняшний день, дело Игоря Иванова является одним из самых громких дел в Латвии. И.Иванов, некогда входивший в число 30 богатейших людей Латвии, состоятельный риэлтор и девелопер, был осужден за организацию убийства своей жены в 2008 года. Г-жа Иванова была застрелена на пороге собственного дома 7 января 2008 года. Сначала И. Иванову был дан статус потерпевшего, но полиция, не теряя времени, уже 3 марта 2008 года обвинила в преступлении г-на Иванова. Несмотря на наличие алиби, г-н Иванов был арестован, проведя 6,5 лет в досудебном заключении, и в итоге он был осуждён за организацию убийства своей жены «общностью доказательств».

 

На первый взгляд эта детективная история банальна, но, если посмотреть внимательно на хронологию и логическую цепочку событий жизни Иванова, становится очевидным как все было на самом деле, и что за всем этим стоит…

 

К концу 2007 года, инвестировав в экономику Латвии 300 миллионов евро, на счету И. Иванова было много удачно реализованных проектов, одним из которых был многофункциональный комплексе Z-TOWERS (ул. Даугавгривас 7B), включающий в себя 336 апартаментов, 10 000 м2 офисных площадей класса А, автостоянка на 700 автомобилей и более 4000 м2 площадей фитнеса и СПА (ООО «Vertikala pasaule», июнь 2005- март 2006 год). Иванов был инициатором и автором проекта, в сотрудничестве с российским миллиардером Борисом Минцем, получив на развитие проекта кредит от Nordea Banka в 65 млн. евро и успешно его реализовав, вернул взятый кредит в срок.

 

Еще одним крупным проектом Иванова стал многофункциональный спортивно-концертный комплекс «Арена Рига» (ул. Сканстес 21), который он приобрел в декабре 2006 года (ООО «Арена Рига»). Вот тут-то и началась операция «Трест» или попросту ликвидация Иванова как лишнего элемента в успешном русском проекте… Обобрать Иванова решили и начали это делать еще задолго до роковых событий января 2008 года…Купив «Арену Рига», Иванов поделил доли предприятия со своим партнером Г.Бондариком (25 долей принадлежали Г.Бондарику, 25 долей- его супруге Е.Бондарик, 35 долей – И.Иванову и 15 долей- Э.Ивановой, его жене). Этот же партнер путем хитрых манипуляций в итоге увел и завладел 100% пакетом долей «Арена Риги», продав его третьему лицу. И тут использовались разные методы и структуры, включая банки, нотариуса и многое другое: чтобы завладеть долями жены Иванова (Э.Ивановой) ее убивают, чтобы завладеть долями самого Иванова это убийство вешают на него самого, упрятав его в тюрьму….где находясь, Иванова пытаются убить самого (в течении 9ти лет нахождения в местах лишения свободы на него организовываются многочисленные попытки убийства, включая подкуп должностного лица- Татьяны Смоляковой, старшего инспектора отдела безопасности Центральной тюрьмы).

 

Выйдя досрочно из тюрьмы 15 мая 2017 года под электронный надзор, Иванова по-прежнему пытаются ликвидировать, осуществляя попытки его убить (заведены дела о попытках убийства). Очевидно, что Иванов и не должен был выйти из тюрьмы вообще….нет человека- нет проблемы…ведь украденные миллионы придется возвращать… Вся эта история не делает чести правоохранительным органам страны, которые не защищают права человека.

 

Увод долей «Арена Риги» осуществлялся в такой спешке по подложным договорам и доверенностям, что даже даты проведения афер не подбирались надлежащим образом… С 3 марта 2008 года будучи арестованным и находясь в местах лишения свободы, Иванов физически не мог ничего делать ни со своим бизнесом ни заниматься какими-то другими делами, когда уже 4 марта 2008 года на собрании учредителей «Арена Риги» началось отчуждение его долей….в короткий срок он потерял все, что имел: бизнес, земли, дома, деньги, семью, репутацию и здоровье…

 

Любой бы другой человек, уже давно сломался бы от такого беспредела, но И.Иванов- человек с сильной волей и духом, неоднократно подавал и подает иски в Управление уголовной полиции по борьбе с организованной преступностью. Дела открываются и закрываются, опять открываются и висят…..

 

Все это длинное дело сроком в 10 лет детально освещалось на портале газеты «Сегодня»- vesti.lv, freecity.lv и в статьях известного латвийского журналиста Лато Лапсы- pietiek.com

 

Скоро сказка сказывается да не скоро дело делается….наша детективная история так и стоит как трясина на болоте….а воз и ныне там…..

 

Напрашивается вопрос, а мог ли некий г-н Бондарик провернуть такую аферу с миллионами Иванова, если бы он не имел поддержки свыше…? Разве властные структуры страны позволили бы чтобы такое громкое многомиллионное дело как «Арена Рига» так и висело в воздухе столько времени ....? Куда катится наше общество? куда смотрят правоохранительные органы и Конституционный суд страны? А где же в государстве правосудие, беспристрастный суд и демократия?

 

Совсем недавно г-н Иванов обратился в Суд Испании, где используется Римское Право (один из уведенных объектов – его вилла, находится на Тенерифе, Испания). Суд Испании официально возбудил уголовное дело в отношении мошенничества с имуществом Иванова на Тенерифе. Остается только надеяться, что испанское правосудие будет объективно и неподкупно.

 

Дело И.И. не частный случай, а тенденция, которая отбрасывает экономику Латвии на обочину. Задушив русский бизнес и «повесив» всех собак на русских бизнесменов-граждан Латвии, власть рубит сучья на которых и сидят сами власть имущие.

 

На сегодняшний день в Латвии ликвидирован как таковой сегмент экономики, куда входил русский бизнес. Каков был размер этого сегмента можно только догадываться, но он составлял от 30-50% от общего бизнеса в Латвии. Поэтому и возникают трудности с финансированием здравоохранения, образования (закон об образовании в общеобразовательной школе только 100% на латышском языке-06.12.17.), социальной сферы и культуры (высылка российских журналистов Курлаевых, уход проекта «Новая Волна» из Юрмалы). И получается, что, объявив санкции России, экономический ущерб наносится самой Латвии, где теряются миллионы доходов. И конечно, все эти события и тенденции так же наносят ущерб международному имиджу Латвии.

 

Остается только надеяться на Высший- Божий Суд и на Римское право!

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости Латвия

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