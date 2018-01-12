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Дональд Трамп назвал "грязными дырами" страны, откуда в США прибывают некоторые иммигранты

Пятница, 12 Января 2018 08:25
Дональд Трамп назвал &quot;грязными дырами&quot; страны, откуда в США прибывают некоторые иммигранты Фото из открытых источников

Президент США в ходе встречи с законодателями в Белом доме назвал "грязными дырами" ряд стран, из которых в США прибывают иммигранты. Об этом сообщила в четверг, 11 января, телекомпания CNN.

 

По данным телекомпании, когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны "грязными дырами". Он добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия, пишет ТАСС.

 

На просьбу прокомментировать эти высказывания президента представитель Белого дома Радж Шах не стал отрицать, что президент прибег к такой формулировке, сообщила CNN.

 

В то же время он подчеркнул, что президент "добивается окончательных решений, в результате которых наша страна станет сильнее за счет того, что "будет принимать тех, кто может принести пользу обществу, способствовать росту экономики и ассимилироваться в великой стране".

 

Администрация Трампа в прошлом году объявила о том, что иммигранты с Гаити лишаются статуса временно защищенных от депортации лиц, а в понедельник министерство внутренней безопасности объявило о том, что статуса временно защищенных от депортации лиц лишены выходцы из Сальвадора. Ранее президент Трамп заявлял о том, что США нужна такая иммиграционная система контроля, которая "учитывает в первую очередь потребности американских семей, налогоплательщиков, а также необходимость укрепления безопасности".

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США мигранты

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