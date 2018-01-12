Эксперт: Версия о взрывах на борту Ту-154 - последствие болезни Качиньского

В Польше продолжают спекулировать на авиакатастрофе Ту-154, произошедшей в 2010 году в Смоленске и унесшей жизни почти сотни человек, среди которых был польский президент Лех Качиньский. На этот раз брат-близнец погибшего президента заявил, что на борту авиалайнера произошло несколько взрывов, прежде чем он разрушился в результате столкновения с землей.
Ярослав Качиньский уверен, что выводы нескольких международных комиссий, которые полностью исключили вероятность теракта, ничего не стоят — брат погибшего президента продолжает настаивать на взрыве.
"Ярослав Качиньский является довольно туманной фигурой — он не занимает никаких важных государственных постов, однако является идейным руководителем партии "Право и справедливость", которая фактически управляет страной. Это весьма опасно, так как пан Качиньский, судя по всему, страдает от какого-то ментального расстройства", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Николая Топорнина, политолога и доцента МГИМО.
На большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась в декабре прошлого года, российский лидер, напомним, назвал версию о взрыве на борту Ту-154М "блефом, чушью и несуразицей", сославшись на выводы нескольких международных комиссий, расследовавших инцидент.
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