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В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского

Четверг, 11 Января 2018 08:16
В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского Фото из открытых источников

Левое крыло самолета бывшего президента Польши Леха Качиньского Ту-154 было разрушено в результате серии взрывов. Об этом заявила Подкомиссия по расследованию авиакатастрофы.

 

Сообщается минимум о трех внутренних взрывах в крыле. При этом не указывается, какие эксперименты и исследования проводились для подтверждения данного утверждения, пишет Лента.ру.

 

8 января Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что технический отчет о крушении будет готов в апреле, однако он не будет исчерпывающим — в нем будут содержаться основные тезисы.

 

9 августа 2017 года в Варшаве выпустили заявление, в котором указали на разрушение крыла президентского самолета в воздухе. Следственный комитет России счел данное утверждение безосновательным. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, сразу после катастрофы проводились баллистическая и взрывотехническая экспертиза, которые не выявили признаков воздействия на самолет. По ее словам, Ту-154 до столкновения с березой оставался целым.

 

В октябре Россию обвинили в сокрытии улик, якобы указывающих на взрывы в самолете. По данным Gazeta Polska, Москва «посоветовала» предыдущей польской комиссии «удалить часть записи о зафиксированном бортовым самописцем 4,5-секундном фрагменте с резким скачком температуры».

 

14 декабря президент России Владимир Путин назвал чушью и блефом попытки польских властей возложить ответственность за катастрофу самолета Качиньского. «Самолет откуда взлетел, из Москвы или из Варшавы? Вот там и положили [взрывчатку]. (...) Ищите у себя, значит», — подчеркнул Путин.

 

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, упал в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Польша крушение самолета

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