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Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России

Пятница, 05 Января 2018 16:00
Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Фото из открытых источников

Конституционный суд Молдавии разрешил парламенту обойти президентское вето на закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике.

 

Такой вердикт вынесли 5 января судьи в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный орган Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу, который был подан 4 января.

 

"Президент в праве отправлять законы на доработку, но не более одного раза, - отметил председатель КС Тудор Панцыру. - Отказ президента приравнивается к неспособности исполнять свои обязанности".

 

В этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру, сказал судья. Он отметил, что решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию, сообщает ТАСС.

 

4 января президент Молдавии Игорь Додон также обратился в КС с просьбой проверить на соответствие конституции так называемый закон о борьбе с пропагандой. По мнению Додона, документ "противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека".

 

Как отмечают авторы, инициатива направлена на обеспечение безопасности информационного пространства путем запрета на трансляцию в Молдавии информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Молдавия СМИ

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