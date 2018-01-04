Захарова прокомментировала высылку российских журналистов из Латвии

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Рига грубо нарушает свои международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова.

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Латвии о высылке из страны журналистов российского телеканала "ТВ Центр" и ВГТРК - супругов Анатолия и Ольги Курлаевых.

"Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы", - сказала она.

Как добавила официальный представитель МИД РФ, "совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ".

Россия призывает профильные международные институты дать оценку выдворению сотрудников российских СМИ из Латвии и будет добиваться соответствующей реакции, приводит ТАСС слова Захаровой.

"Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов, - сказала она. - Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества".