В Германии выступили за ввод вооруженных миротворцев в Донбасс

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса, сообщает Газета.ру.
Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
«Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница», — сказал немецкий министр.
По его словам, Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы «ввести реальную миротворческую миссию».
Ранее Климкин заявил, что реального прекращения огня в Донбассе не наблюдается.
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