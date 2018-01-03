Ким Чен Ын хочет начать переговоры с Южной Кореей

Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей. Сделать это планируется посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.
Об этом в среду, 3 января, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 09:30 (мск), сообщает ТАСС.
Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме.
Согласно предложению южнокорейской стороны, эти переговоры могут пройти 9 января.
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