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Ким Чен Ын хочет начать переговоры с Южной Кореей

Среда, 03 Января 2018 08:12
Ким Чен Ын хочет начать переговоры с Южной Кореей Фото из открытых источников

Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей. Сделать это планируется посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

 

Об этом в среду, 3 января, сообщило агентство Reuters.

 

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 09:30 (мск), сообщает ТАСС.

 

Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме.

 

Согласно предложению южнокорейской стороны, эти переговоры могут пройти 9 января.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги КНДР

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