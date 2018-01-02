На годовщину рождения Бандеры националисты устроили марши в городах Украины

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Сторонники праворадикальных организаций по случаю 109-й годовщины со дня рождения главаря Организации украинских националистов* (ОУН) Степана Бандеры провели митинги и марши в городах Украины. Происходили они в понедельник, 1 января.

В Киеве шествие по центру города продолжалось менее часа и привлекло около тысячи человек, пишет ТАСС. Его участниками стали сторонники партий "Свобода" и "Правый сектор*" , а также организаций "Национальный корпус" и "Конгресс украинских националистов". Они прошли колонной от памятника Тарасу Шевченко на улице Владимирской через центр Киева до площади Независимости.

Во время движения в толпе выкрикивали националистические лозунги: "Слава Украине, героям слава", "Слава нации, смерть врагам", "Бандера придет, порядок наведет", "Украина превыше всего".

Общественный порядок в столице обеспечивали 1,2 тыс. полицейских и 730 военнослужащих. Из-за факельного марша частично было перекрыто движение по бульвару Тараса Шевченко и улице Крещатик. По состоянию на 20:00 мск нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Кроме столицы аналогичные акции националистов в понедельник были организованы во Львове, Тернополе, Днепре, Кривом Роге, Ровно, Мелитополе. Марши националистов прошли также в Славянске и Авдеевке на подконтрольной Киеву части Донецкой области, однако были крайне малочисленными.

ОУН и УПА

Организация украинских националистов (ОУН) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на Западной Украине в первой половине прошлого века. Для достижения поставленной цели - создания "национально правильной" Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террора. До конца 30-х годов ОУН вела нелегальную деятельность против Польши, а с началом Великой Отечественной войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами вступила в борьбу против Советского Союза. В 1943 году на ее платформе было создано боевое крыло - Украинская повстанческая армия (УПА).

На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, участие в Холокосте. В ходе Волынской резни ими было уничтожено 200 тыс. поляков, на Западной Украине - около 28 тыс. евреев.

Сейм Польши 22 июля 2016 года принял решение, которым преступления украинских националистов на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом. По данным ряда исследований, всего члены ОУН-УПА убили не менее миллиона человек.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый закон о героизации ОУН-УПА, признав ее деятельность борьбой за независимость страны. Главарям националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливают памятники, проводят памятные акции и факельные шествия, их именами называют улицы. При этом МИД Польши предупреждал украинские власти, что из-за этих процессов у страны могут появиться проблемы на международной арене, в частности в ЕС. С призывом прекратить прославление нацистских преступников и их пособников выступала и российская делегация в Совете ООН по правам человека.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда