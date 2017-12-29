Опубликовано фото готового участка Крымского моста‍

В Сети опубликовали фотографию участка Крымского моста с полностью благоустроенной проезжей частью. Как сообщают в Министерстве транспорта РФ, сам мост готов на 75%. А его путепроводы и развязки завершены на 40-100%.
Любой желающий, может увидеть, что участок, изображенный на фото, полностью заасфальтирован, на нем уже установлены барьерные ограждения и мачты освещения.
Сделала фотографию Максим Соколов, который посетил мост с инспекцией. Соколов занимает должность министра транспорта Российской Федерации.
Как сообщает инфоцентр "Крымский мост", мост через Керченский пролив получил более 460 опор из предусмотренных проектом 595. В настоящее время уже половина моста заасфальтирована. Подъезд к мосту со стороны Кубани включает в себя пять транспортных развязок, а также 15 разных искусственных сооружений.
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