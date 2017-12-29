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Израильские военные сбили 2 ракеты, выпущенные из сектора Газа‍

Пятница, 29 Декабря 2017 13:40
Израильские военные сбили 2 ракеты, выпущенные из сектора Газа‍ Фото из открытых источников

В пятницу, 29 декабря, из Сектора Газа на территорию Израиля было запущено три ракеты. Две из них израильским военным удалось сбить.

 

Информацию об этом распространила армейская пресс-служба.

 

"Поступило сообщение о том, что сработали сирены тревоги в районе Шаар-ХаНегев и Сдот-Негев. проверка показала, что в сторону Израиля было запущено 3 ракеты. две их них были сбиты системой ПРО "Железный купол", - сообщили в Твиттер армии Израиля.

 

Третья ракета, перехват которой не удался, повредила здание. Информация о пострадавших не поступала.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости Израиль

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