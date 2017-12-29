Крым заключит с Севастополем соглашение об определении границ в 2018 году

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В Крыму планируют в 2018 подписать соглашение, в котором будут закреплены границы Севастополя и Крыма.

Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Уже в следующем году мы планируем подписать соглашение об этом. Рабочая группа и правительство Севастополя отработало все механизмы этого процесса", - сообщил Аксенов.

У властей Крыма не осталось вопросов или препятствий, которые могли бы помешать процессу подписания данного документа.

"Все сложности удалось урегулировать" , - подчеркнул глава Крыма.