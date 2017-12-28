Минобороны Болгарии заключит договор о ремонте МиГ-29 с корпорацией "МиГ"

Красимир Каракачанов, вице-премьер Болгарии и начальник министерства обороны страны, рассказал о планах оборонного ведомства, согласно которым в начале наступающего года будет заключено соглашение с российской корпорацией "МиГ" о ремонте болгарских истребителей МиГ-29.
"Мы планируем заключить прямой договор между министерством обороны Болгарии и российской самолетостроительной корпорацией "МиГ". Предмет соглашения — ремонт и модернизация истребителей МиГ-29, которые стоят на вооружении у наших ВВС. Речь идет о достаточно выгодном для Болгарии контракте, поэтому я буду добиваться его подписания", — сообщил Каракачанов сегодня, отвечая на вопросы журналистов в ходе телевизионного интервью.
Сумма договора, который предусматривает ремонт и модернизацию дюжины самолетов МиГ-29А, а также трех учебных МиГ-29УБ — сорок с половиной миллионов евро.
Соответствующую сделку должны были заключить в декабре 2017-го, однако эти планы были сорваны из-за украинского "Укрооборонпрома", который направил жалобу в Комиссию по защите конкуренции. Жалоба, как отмечается, стала основанием для переноса договора. По словам Каракачанова, специальные службы Болгарии выяснят, какими конкретно мотивами руководствовался "Укрооборонпром", когда подавал жалобу.
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