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Киев и ЛНР обменялись пленными

Среда, 27 Декабря 2017 16:10
Киев и ЛНР обменялись пленными Фото из открытых источников

В Донбассе проходит самый масштабный обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека ЛНР Ольга Кобцева.

 

Киев уже передал представителям ЛНР 75 человек. Обмен проходит на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой, пишет РИА Новости.

 

В обмене участвуют уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

 

По данным украинских СМИ, Киев должен был передать Луганску 99 пленных, тогда как Кобцева говорила о 75.

 

"Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Потому что на момент достижения договоренности часть людей уже освободились, а часть людей отказались от возвращения на территорию ЛНР", — объяснила она журналистам.

 

Согласование обмена

 

Последний обмен пленными в Донбассе состоялся более пятнадцати месяцев назад. Согласно минским соглашениям, стороны обязались его провести по формуле "всех на всех", однако добиться прогресса не удавалось из-за взаимных разногласий.

 

Большую роль в достижении итоговой договоренности сыграла РПЦ. В понедельник патриарх Кирилл обсудил эту тему с лидерами ДНР и ЛНР, а также главой общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком.

 

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что вопросы обмена пленными и мирного разрешения конфликта очень важны для РПЦ. Он поблагодарил все стороны за "конструктивные переговоры", отдельно отметив роль Украинской православной церкви и митрополита Онуфрия.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Лента новостей Украины Донбасс

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