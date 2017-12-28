Киев и ЛНР обменялись пленными

В Донбассе проходит самый масштабный обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека ЛНР Ольга Кобцева.
Киев уже передал представителям ЛНР 75 человек. Обмен проходит на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой, пишет РИА Новости.
В обмене участвуют уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
По данным украинских СМИ, Киев должен был передать Луганску 99 пленных, тогда как Кобцева говорила о 75.
"Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Потому что на момент достижения договоренности часть людей уже освободились, а часть людей отказались от возвращения на территорию ЛНР", — объяснила она журналистам.
Последний обмен пленными в Донбассе состоялся более пятнадцати месяцев назад. Согласно минским соглашениям, стороны обязались его провести по формуле "всех на всех", однако добиться прогресса не удавалось из-за взаимных разногласий.
Большую роль в достижении итоговой договоренности сыграла РПЦ. В понедельник патриарх Кирилл обсудил эту тему с лидерами ДНР и ЛНР, а также главой общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком.
Глава Русской православной церкви подчеркнул, что вопросы обмена пленными и мирного разрешения конфликта очень важны для РПЦ. Он поблагодарил все стороны за "конструктивные переговоры", отдельно отметив роль Украинской православной церкви и митрополита Онуфрия.
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