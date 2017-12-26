Вторник 26 декабря 2017 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Москва превращается в Киев?! Там в подземные переходы въезжают регулярно

Москва превращается в Киев?! Там в подземные переходы въезжают регулярно

Понедельник, 25 Декабря 2017 17:11
Москва превращается в Киев?! Там в подземные переходы въезжают регулярно Фото из открытых источников

Страшное  ДТП у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, где автобус въехал в подземный пешеходный переход, в результате чего 5 человек погибло и более 10 человек были ранены, заставило задуматься над аналогиями таких происшествий. Как оказалось, у наших ближайших соседей - в столице Украиены такие инциденты за последний год стали чуть ли не нормой.

 

Предлагаем вашему вниманию  список 3 Киевских ЧП-2017, аналогичных сегодняшнему происшествию в Москве:

 

30 сентября на улице Жилянской у водителя ПОЧТИ получилось заехать под землю. Он на большой скорости врезался в подземный переход, после скрылся с места происшествия, оставив автомобиль прямо на дороге. Кстати, именно этот переход был отремонтирован буквально накануне ЧП...

 

 

 

20 января, произошла похожая авария, только намного масштабнее: микроавтобус врезался в стену подземного перехода станции метро "Харьковская" на проспекте Бажана. В результате дорожно-транспортного происшествия в бусе Volkswagen вырвало двигатель и отбросило на тротуар, а части кузова и колесо влетели в переход.  Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

 

29 марта в Киеве автомобиль влетел в подземный переход на Борщаговке. При этом ни о какой потере управления речи не было. Очевидцы сообщили: "Молодой водитель пытался по ступенькам заехать в подземный переход. Вынимали долго."

 

 

 Самое интересное, что в этот же самый переход чуть больше полугода назад - 3 сентября 2016 года угодила другая машина - Toyota Camry. Киевляне всерьез поговаривают о "проклятом месте".

 

 

Такие ЧП происходят в столице Украины регулярно и особенно участились начиная с 2015 года. Например, 9 февраля 2015 года автомобиль влетел в подземный переход на улице Жилянской.

 

 

В ночь с 23 на 24 июля в Киеве на Позняках водитель автомобиля "Шевроле" не справился с управлением и  въехал в подземный переход.

 

 

Ночью 15 июля 2016 в Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Политехнический институт" управляемый мертвецки пьяным водителем  автомобиль Hyundai залетел в подземный переход.

 

 

А в ночь на воскресенье, 13 ноября 2016 года в Святошинском районе Киева на проспекте Победы пьяный водитель автомобиля Mazda 6 заехал в подземный переход, по его собственному признанию "чтобы сократить путь: развернуться и поехать в обратном направлении".

 

Москвичам, любящим иногда поругивать ГИБДД, стоит подумать над тем, во что может превратиться их город, если это самое ГИБДД завтра вдруг исчезнет (как это произошло на Украине, и в Киеве в частности). Тогда трагедии, аналогичные сегодняшней вполне могут стать нормой. 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости происшествия

Главное за сутки
Наезд в Москве около метро «Славянский бульвар»: Водитель назвал причину +фото Наезд в Москве около метро «Славянский бульвар»: Водитель назвал причину +фото Резонансное ДТП произошло сегодня в Москве около станции метро «Славянский бульвар» (смотрите видео ниже). Водитель автобуса совершил наезд на толпу людей. По последним данным, в результате наезда погибли пять человек,…
Захарченко: Украина и Донбасс обменяются пленными 27-го декабря Захарченко: Украина и Донбасс обменяются пленными 27-го декабря Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подтвердил информацию, согласно которой Украина и Донбасс осуществят обмен пленными двадцать седьмого декабря. Соответствующее заявление глава ДНР сделал по итогам миротворческой встречи с…
ЕС и ОБСЕ отказались отправить в Крым наблюдателей на выборы ЕС и ОБСЕ отказались отправить в Крым наблюдателей на выборы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не отправит в Крым своих представителей для наблюдения за ходом президентских выборов в 2018 году. Аналогичное решение приняла и мониторинговая миссия Евросоюза.…

Читайте также
Сенсационное разоблачение: убийца посла РФ в Турции был связан с заговорщиком Гюленом! Сенсационное разоблачение: убийца посла РФ в Турции был связан с заговорщиком Гюленом! Сегодня прокуратура Турции сделала сенсационное заявление: как выяснилось, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ , совершивший убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в…
Расслабиться и погрузиться в рождественскую атмосферу: Отличные идеи для путешествия на праздники Расслабиться и погрузиться в рождественскую атмосферу: Отличные идеи для путешествия на праздники Рождество – это волшебная пора и прекрасная возможность провести время в окружении родных и близких. Несмотря на это стресс от покупки подарков и приглашения гостей может заявить о себе в…
Кто превращает мигрантов в революционные ячейки? Кто превращает мигрантов в революционные ячейки? Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, кто стоит за превращением обычных мигрантов в революционные ячейки. По его мнению, "дирижером" таких превращений, является целый ряд западных стран. Об этом…
Обострение на Донбассе - репетиция войны "под выборы"? Обострение на Донбассе - репетиция войны "под выборы"? Обострение ситуации по всей линии соприкосновения на Донбассе, зафиксированное вчера, является вполне предсказуемым явлением, обусловленным приближающимися выборами президента Российской Федерации. Так считает военный корреспондент Андрей Бабицкий. "Те или иные обострения…
Фото
Обратная сторона самого красивого места Америки Обратная сторона самого красивого места Америки

Северная сторона Гранд Каньона открывает очень много возможностей для исследования этого уникального...

Видео

 

Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео

Опрос

В Совфеде предложили спортсменам нести на Олимпиаде флаги регионов. Поддерживаете?

 

Анекдот дня

- Вот хочу завтра с Моней на показ мод сходить. Таки пусть подумает за новое платье для меня.

- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.