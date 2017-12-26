Москва превращается в Киев?! Там в подземные переходы въезжают регулярно

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Страшное ДТП у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, где автобус въехал в подземный пешеходный переход, в результате чего 5 человек погибло и более 10 человек были ранены, заставило задуматься над аналогиями таких происшествий. Как оказалось, у наших ближайших соседей - в столице Украиены такие инциденты за последний год стали чуть ли не нормой.

Предлагаем вашему вниманию список 3 Киевских ЧП-2017, аналогичных сегодняшнему происшествию в Москве:

30 сентября на улице Жилянской у водителя ПОЧТИ получилось заехать под землю. Он на большой скорости врезался в подземный переход, после скрылся с места происшествия, оставив автомобиль прямо на дороге. Кстати, именно этот переход был отремонтирован буквально накануне ЧП...

20 января, произошла похожая авария, только намного масштабнее: микроавтобус врезался в стену подземного перехода станции метро "Харьковская" на проспекте Бажана. В результате дорожно-транспортного происшествия в бусе Volkswagen вырвало двигатель и отбросило на тротуар, а части кузова и колесо влетели в переход. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

29 марта в Киеве автомобиль влетел в подземный переход на Борщаговке. При этом ни о какой потере управления речи не было. Очевидцы сообщили: "Молодой водитель пытался по ступенькам заехать в подземный переход. Вынимали долго."

Самое интересное, что в этот же самый переход чуть больше полугода назад - 3 сентября 2016 года угодила другая машина - Toyota Camry. Киевляне всерьез поговаривают о "проклятом месте".

Такие ЧП происходят в столице Украины регулярно и особенно участились начиная с 2015 года. Например, 9 февраля 2015 года автомобиль влетел в подземный переход на улице Жилянской.

В ночь с 23 на 24 июля в Киеве на Позняках водитель автомобиля "Шевроле" не справился с управлением и въехал в подземный переход.

Ночью 15 июля 2016 в Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Политехнический институт" управляемый мертвецки пьяным водителем автомобиль Hyundai залетел в подземный переход.

А в ночь на воскресенье, 13 ноября 2016 года в Святошинском районе Киева на проспекте Победы пьяный водитель автомобиля Mazda 6 заехал в подземный переход, по его собственному признанию "чтобы сократить путь: развернуться и поехать в обратном направлении".

Москвичам, любящим иногда поругивать ГИБДД, стоит подумать над тем, во что может превратиться их город, если это самое ГИБДД завтра вдруг исчезнет (как это произошло на Украине, и в Киеве в частности). Тогда трагедии, аналогичные сегодняшней вполне могут стать нормой.