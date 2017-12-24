Косачев: Решение США поставлять оружие Киеву - шаг в сторону войны

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Решение США о поставках оружия Украине имеет неприкрытый политический подтекст и является шагом в сторону войны, уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Ложная (точнее, извращенная) интерпретация ситуации на юго-востоке держит в заложниках русофобских амбиций Киева и Вашингтона миллионы людей, ждущих от политиков мира, а не войны. Нынешнее решение Вашингтона - увы, в очередной раз в пользу войны, а не мира", - считает сенатор.

По его словам, у решения Вашингтона "есть очевидный, неприкрытый и даже артикулированный политический подтекст". "Этот сюжет, несмотря на термин "оборонительные" в соответствующем решении Вашингтона, к обороне Украины имеет весьма опосредованное отношение: Украину никто атаковать не собирается", - добавил он.

В пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны, сообщает ТАСС.

До этого телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн. В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Если Трамп одобрит данный план, то он поступит на рассмотрение в Конгресс США. У законодателей будет на это 30 дней.

На протяжении последних нескольких лет и республиканцы, и демократы голосовали за включение в оборонные бюджеты США статей об оказании "летальной военной помощи" Украине.