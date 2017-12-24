С Новым годом, Украина! В первые дни 2018-го в Крыму на боевое дежурство заступят дивизионы С-400

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Командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов сделал заявление: "В ближайшие дни мы поставим на боевое дежурство в Крыму два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". По его словам, ракеты уже находятся на полуострове и "встанут в строй" в первые дни наступающего 2018 года.

Будет очень полезно, если эту новость услышат и примут к сведению те украинские политики, которые время от времени начинают разговоры о "возврате Крыма в состав Украины силовыми методами" и принимаются устраивать на границах Крыма различные провокации.