Сценарист Half Life 2 и серии Portal вернулся в компанию Valve

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Эрик Уолпоу, совместно с Четом Фализжеком и Марком Лэйдлоу создавал сценарии популярных игровых шутеров Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two и Portal. За сценарий этих игр им получены такие премии как «Инновация» и «Игра года».

Кроме того, Эрик Уолпоу внес свой вклад в работу над проектом Artifact, который представляет собой карточную игру по мотивам событий во вселенной Dota 2. Еще в 2017 году Уолпоу и еще несколько сценаристов компании Valve ушли в отпуск, прекратив свою работу по написанию сценариев компьютерных игр. Провал проекта Artifact пророчил возможный творческий кризис компании, однако выложенная в Интернет переписка генерального директора компании с одним из фанатов дала надежду на благоприятное продолжение игровой истории.

Недавно в Сети был опубликован скриншот переписки одного из фанатов игровой вселенной и генерального директора компании Valve Гейба Ньюэлла, где на вопрос о возможности возвращения Эрика Уолпоу к работе Ньюэлл ответил «Он вернулся».

Такие сведения дают основания полагать, что сценарист приступил к работе над засекреченными проектами компании и в скором времени поклонников популярного шутера ожидает нечто интересное на рынке компьютерных игр.