В Сибири стартовали эксперименты по созданию плазменного двигателя

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Ученые Института ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН в январе 2019 года продолжат работу над созданием новой модификации электрического ракетного двигателя серией испытаний машины по удержанию ядерной плазмы. Заместитель директора института Александр Иванов сообщил, что тактико-технические характеристики установки делают ее пригодной к применению для создания космического двигателя, что подтвердилось на начальном этапе практических испытаний.

Также Александр Иванов отметил, что уже на нынешнем этапе экспериментов плазменный двигатель функционирует, показывая в работе эффект уменьшения потерь плазменного вещества. Весь спектр сегодняшних и потенциальных возможностей разработки откроется в ходе январских испытаний.

В 2018 году работники института ядерной физики запустили испытания спиральной магнитной открытой ловушки, что стало шагом на пути к созданию ядерного реактора. Принцип работы установки основан на удержании плазмы в магнитных системах измерения линейного перемещения. Одной из важнейших функций разработки является ее применение для создания ракетных двигателей для космических экспедиций.

Ускорение плазменных потоков запускает работу двигателя, которая обусловлена особой формой магнитного поля, в котором плазма находится в состоянии непрерывного вращения. В процессе вращения плазма создает реактивную тягу, либо замедляясь, либо ускоряясь.