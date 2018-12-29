В Китае открылся "отель будущего", где посетителей обслуживают роботы

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В Китае появился уникальный отель, в котором машины заменили обслуживающий персонал, функция поддержания отеля и заботы о постояльцах роботизирована при помощи инновационных технологий.

Вместо администратора на рецепшен от отеля расположен сканер лица, при помощи которого осуществляется регистрация при заселении в номер. Управление светом, электроникой и температурным режимом в номерах осуществляется голосом, по технологии, схожей с разработкой «умный дом».

Большинство стандартных услуг отеля автоматизированы и доступны при помощи смартфона, что экономит время на ожидание в очереди. Постояльцы технологичной гостиницы уже оценили удобство такого подхода к содержанию отеля, а также отметили высокий уровень безопасности проживания в «умном» номере. Вход в номер осуществляется без ключа, что уберегает гостей отеля от риска его потерять, сканер, аналогичный тому, что управляет заселением в номер, просто распознает лицо гостя при входе в номер.

Искусственный интеллект позволяет владельцам отеля существенно снизить затраты на оплату труда персонала. Alibaba Group – разработчик данного проекта, планируют в будущем году открыть около пятидесяти подобных гостиниц на территории Китая, уже сейчас номера «умного» отеля постояльцы раскупают с невероятной скоростью.