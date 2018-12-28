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Клиентов Electrum обанкротили на $1 млн. Атака еще не закончилась

Пятница, 28 Декабря 2018 17:56
Клиентов Electrum обанкротили на $1 млн. Атака еще не закончилась Фото из открытых источников

Группе хакеров удалось обойти защитные функции биткоин-кошелька Electrum и похитить со счетов пользователей криптовалюту на сумму в 750 тысяч долларов.

 

На сервисе GitHub было размещено опасное обновление, которое пользователи были вынуждены загрузить. Вирусная программа обманом получала коды идентификации и переводила денежные средства с электронных счетов пользователей.

 

Всего за время сетевой атаки на сервис электронных кошельков было размещено около десятка вредоносных серверов. Транзакции денежных средств не проходили, а приложение выводила на экраны пользователей сообщение об ошибке со ссылкой на вирусное обновление. 

 

В данный момент администрации серверов Electrum удалось заблокировать хранилище хакеров с вредоносным обновлением.  

 

Степень уязвимости электронных кошельков, на которые была совершена атака до сих пор не установлена. Кроме того, есть предположения, что злоумышленники найдут способ вновь загрузить программное обеспечение в сеть и повторить попытку кражи средств пользователей.

 

Ранее кражи на сервисе Electrum уже случались, жертвой хакера стали более 10 тысяч владельцев электронных кошельков, а сумма урона составила 24 тысячи долларов. Личность злоумышленника осталась неустановленной.

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Иванова Мария Опубликовано в Технологии   Теги Новости биткоин
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