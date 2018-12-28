Арест за пост в соцсети в США создаст опасный прецедент для пользователей

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Жительницу Соединенных Штатов Америки приговорили к трем дням тюрьмы, месяцу домашнего заключения и году без соцсетей за то, что она "разжигала панику" в Facebook. Этот прецедент, как считает Владимир Зыков, глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, должен насторожить пользователей соцсетей.

По данным федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня", наказание для жительницы США по имени Эрин Кроган выбрал суд Огайо.

Женщину приговорили к трем дням реального заключения, месяцу домашнего, а также к году без соцсетей. И все это — за слухи о найденном в школе дочери Кроган пулемете, которые распространяла в FB женщина.

При этом, неясно, была ли американка введена в заблуждение, или действовала с осознанием неправдивости информации о пулемете. В любом случае — решение суда является очевидным нарушением первой поправки к американской Конституции. Согласно первой поправке, даже неосведомленный комментарий, который может ввести в заблуждение, имеет право на жизнь, так как это тоже проявление свободы слова.

"Следует помнить о том, что в США действует так называемое прецедентное право, то есть, создавая прецедент, суд принимает решение, опасное для принципов свободы слова. Если решение суда Огайо не будет обжаловано и оспорено, то для свободы слова в Америке настанут очень печальные времена. Наказания за посты в социальных сетях станут обычной практикой, и все это будет прикрываться заботой о безопасности", — говорит Зыков.