Виртуальная реальность будет передавать запахи и ощущения

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Мультисенсорная VR-маска, представленная компанией FeelReal, поможет погрузиться в виртуальную реальность на ранее недостижимую глубину — пишут тематические СМИ, по данным которых, маска FeelReal представляет собой дополнительный аксессуар для существующих на рынке гарнитур виртуальной реальности.

Гаджет крепится к нижней части VR-очков и обеспечивает передачу дополнительных ощущений — в частности, обонятельных, температурных и осязательных.

Создатели уникального устройства говорят, что оно полностью совместимо с такими популярными VR-гарнитурами, как Oculus Rift, Oculus Go, PlayStation VR, Samsung Gear VR и HTC Vive.

Основная функция VR-маски FeelReal — генерация ощущений в соответствии с событиями, происходящими в виртуальном мире. То есть, устройство, например, генерирует запахи (для этого применяется картридж с аромакапсулами, который может воспроизводить более двухсот пятидесяти ароматов), вибрирует, создавая тактильные ощущения, а также нагревает или охлаждает лицо, создавая температурные ощущения. Кроме того, в устройстве предусмотрен особый механизм, ответственный за ощущение от попадания в лицо мороси.

Стоит отметить, что для полноценной работы FeelReal устройство должно поддерживаться на программном уровне, однако создатели гаджета говорят, что за это отвечает специальный плагин, разработанный вместе с маской.