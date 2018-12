Valve назвала самые продаваемые игры в Steam за 2018 год

Фото из открытых источников

Компания разработчик компьютерных игр Valve, которой принадлежит популярный сервис цифровой дистрибуции игр Steam, представила список игр, которые оказались самыми продаваемыми по итогам завершающегося 2018-го года.

Valve разбила самые продаваемые игры на четыре категории — "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". В "платиновую" категорию вошли такие популярные проекты, как Far Cry 5, Monster Hunter: World, Assassin's Creed Odyssey, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, The Elder Scrolls Online, Rocket League, PUBG, Grand Theft Auto V, Sid Meier's Civilization VI.

"Золотыми" (с точки зрения продаж, конечно) оказались Kingdom Come: Deliverance, Jurassic World: Evolution, Total War: Warhammer II, Divinity: Original Sin II, The Witcher 3: Wild Hunt, ARK: Survival Evolved, Dead by Daylight и Stellaris.

"Серебро" досталось играм No Man's Sky, Frostpunk, Fallout 4, Shadow of the Tomb Raider, Subnautica, Scum, The Forest и Raft.

"Бронзовые" игры — Bless Online, Hunt Showdown, Battletech, Farming Simulator 19, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, RimWorld, Pillars of Eternity II: Deadfire, SoulCalibur VI, Artifact.

В списках, как видим, полно не только прошлогодних и позапрошлогодних, но и более старых проектов. А вот что касается новинок 2018-го года, то их в лидерах продаж сервиса Steam как-то маловато.