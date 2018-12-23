«Сбербанк» решил проблему застревания банковских карт в терминале

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«Сбербанк», дабы сократить очереди к терминалам тестирует новую услугу – предоставление пользователям возможности использовать банкомат при помощи мобильного телефона через платёжную систему Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

В нынешних условиях тотального дефицита времени и массового отказа от использования наличных денег получение доступа к своему счету через банкомат становится громоздким процессом. Ежедневное увеличение количества платёжных терминалов в местах общественного пользования не охватывает прирост пользователей банков. Для снятия наличных денег пластиковая карта вставляется в специальный слот, считывающий её данные, после вводится защитный пароль и только после этого пользователь получает доступ к средствам на счету.

Для пользования новой услугой смартфон необходимо приложить к банкомату, пройти идентификацию при помощи защитного пароля или скана отпечатка пальца или лица, таким образом получив доступ к меню платёжного терминала.

Такая процедура существенно упростит доступ к операциям по счёту через платёжный терминал. Кроме того, пользователи смогут забыть о такой проблеме, как «съеденная» банкоматом карточка и последующем трудоемком процессе ее возвращения.