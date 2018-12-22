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Рейтинг лучших смартфонов 2018 года от российского блогера Wylsacom

Суббота, 22 Декабря 2018 11:13
Рейтинг лучших смартфонов 2018 года от российского блогера Wylsacom Фото из открытых источников

Подходит к концу 2018 год, а вместе с ним подводятся итоги года в тех или иных областях. Издание «НьюИнформ» решило узнать, чем же порадовал в уходящем году рынок смартфонов. А за квалифицированной оценкой журналисты обратились к российскому YouTube-блогеру Wylsacom, который за долгие годы работы в интернет-пространстве стал известным гуру высокотехнологичной продукции.

 

Wylsacom составил свой небольшой рейтинг смартфонов, которые, по его мнению, запомнились в наибольшей степени. И самым интересным для блогера смартфоном оказался Huawei Mate 20 Pro. Эксперт отметил, что этот смартфон может похвастаться отличными камерами. Кроме того, продукция компании Huawei уверенно догоняет ранее недосягаемых своих конкурентов с точки зрения присутствия на рынке.

 

«Серебряную строчку» рейтинга Wylsacom отдал продукции компании Apple – iPhone XR. По мнению Валентина Петухова (реальное имя Wylsacom), это отличный смартфон. Однако цена на него несколько завышена. Если бы он оказался дешевле, то потребитель легко согласился выложить за «яблочную» новинку деньги.

 

На третьей строчке рейтинга оказался еще один представить из Китай Xiaomi. Модель Mi8, как считает Wylsacom, явно пришлась по душе пользователям. Она показала, что сейчас существует альтернатива известным брендам, которые ничуть не хуже справляются с поставленными задачами.

 

Ну и, наконец, последним смартфоном в рейтинге от Wylsacom стал продукт компании Asus. Max Pro второго поколения оказался чрезвычайно удачной моделью. За сравнительно небольшие деньги он вобрал в себя все необходимые положительные качества.

 

Подводя итоги Wylsacom отметил, что 2018 год оказался не столь богатым на инновационные решения.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
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