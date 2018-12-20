Российские учёные приступили к созданию сети роботизированных телескопов в Арктике

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Для наблюдения за представляющими потенциальную опасность околоземными объектами ведутся масштабные работы. По данным Московского физико-технического института, в скором времени для этих целей планируется установить сеть автономных рефракторов на территории Заполярья.

Освоение Арктики – задача, обусловленная проблемой отклонения ледников, климатических изменений и развитием глобальной экономики. Для обеспечения жизнедеятельности четырёх миллионов людей, проживающих за полярным кругом, необходима высокоскоростная автоматизированная система передачи информации.

Подобные системы сейчас находятся на стадии разработки и тестирования, недавно была завершена экспедиция в Ненецком автономном округе, в рамках которой учёные установили антенны коммуникации и сопряжённый с ними телескоп. Технология позволит мгновенно получать данные о процессах в околоземном космическом пространстве.

В данный момент идёт проверка возможности ведения при помощи этой установки непрерывного наблюдения за околоземным пространством. Снимки околоземных космических тел в процессе экспедиции были получены, осталось выяснить грядущие перспективы работы системы наблюдения.