В России заработала платёжная система Huawei Pay

Китайские смартфоны последние годы завоёвывают высокую популярность в России, вероятно из-за оптимального сочетания цены и качества продукции. Сегодня, для удобства пользователей, помимо уже известных нам платёжных систем, рынок пополнил новый способ оплаты – Huawei Pay, ранее доступный пользователям лишь в Китае.
Пока что малое количество кредитных организаций поддерживают такой способ оплаты, в частности, привязать к Huawei Pay можно лишь карты типа Visa, Master Card и Union Pay выпущенных «Россельхозбанк» и «Газпромбанк».
Ознакомиться с перечнем моделей, поддерживающих такой способ бесконтактной оплаты можно на сайте производителя, при помощи модуля NFC можно оплачивать различные товары и услуги без использования банковской карты через приложение «Huawei Кошелёк».
Мобильное приложение для оплаты даёт пользователям подробную инструкцию при эксплуатации. Данная система составит весомую конкуренцию Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Установить приложение можно при помощи App Gallery, который установлен на все фирменные устройства Huawei и Honor.
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