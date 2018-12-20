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В России заработала платёжная система Huawei Pay

Четверг, 20 Декабря 2018 18:54
В России заработала платёжная система Huawei Pay Фото из открытых источников

Китайские смартфоны последние годы завоёвывают высокую популярность в России, вероятно из-за оптимального сочетания цены и качества продукции. Сегодня, для удобства пользователей, помимо уже известных нам платёжных систем, рынок пополнил новый способ оплаты – Huawei Pay, ранее доступный пользователям лишь в Китае.

  

Пока что малое количество кредитных организаций поддерживают такой способ оплаты, в частности, привязать к Huawei Pay можно лишь карты типа Visa, Master Card и Union Pay выпущенных «Россельхозбанк» и «Газпромбанк».

 

Ознакомиться с перечнем моделей, поддерживающих такой способ бесконтактной оплаты можно на сайте производителя, при помощи модуля NFC можно оплачивать различные товары и услуги без использования банковской карты через приложение «Huawei Кошелёк».

 

Мобильное приложение для оплаты даёт пользователям подробную инструкцию при эксплуатации. Данная система составит весомую конкуренцию Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Установить приложение можно при помощи App Gallery, который установлен на все фирменные устройства Huawei и Honor.

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Иванова Мария Опубликовано в Технологии   Теги Новости HuaweiPay
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