Искусственный интеллект научили «видеть» так же, как и человек

Фото из открытых источников

До недавнего времени система «компьютерного зрения» имела ряд огрехов, которые не позволяли сделать шаг на следующую ступень технологического развития искусственного интеллекта.

Новая технология обучает компьютеры считывать и идентифицировать визуальные объекты независимо от окружающей обстановки, что ранее было невозможно.

Инженеры проводят работы по созданию искусственного интеллекта, способного интуитивно распознавать объекты и на этой основе самостоятельно обучаться и принимать стратегически верные решения.

Решение описанной задачи заключается в демонстрации компьютеру в процессе программирования большого количества однотипного визуального материала под разными углами обзора.

Ассоциативное обучение аналогично тому, как люди во младенчестве получают зрительную информацию об объектах окружающей среды.

Точная модель человеческого тела успешно прошла тестовый запуск с распознаванием 10 000 изображений различных объектов и показала невиданный ранее результат.