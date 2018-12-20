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Apple разрешит дарить приложения друзьям в App Store

Четверг, 20 Декабря 2018 14:05
Apple разрешит дарить приложения друзьям в App Store Фото из открытых источников

Корпорация Apple не упускает возможность сделать пользование своими ресурсами максимально комфортным и практичным для своих клиентов.

 

В преддверии новогодних праздников корпорация Apple планирует расширить диапазон предоставляемых услуг функцией возможности дарить платные приложения друзьям-пользователям техники Apple.

 

Такая возможность в настоящее время очень актуальна, так как большое количество владельцев смартфонов перешли на электронные читалки, фитнес-приложения, прослушивание музыки и просмотр фильмов в он-лайн кинотеатрах.

 

В связи с этим руководство по использованию App Store было обновлено, чтобы отобразить новые возможности для пользователей. 

 

При этом возврат оплаченных приложений будет осуществляться только через аккаунт первоначального покупателя. Также не предусмотрена возможность совершать покупки контента для друзей внутри конкретного приложения, то есть приобретение определённой книги для друга в рамках платной библиотеки остаётся недоступным.

 

Чтобы отправить приложение в подарок, необходимо знать адрес электронной почты пользователя, которому вы хотите отправить приложение.

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Иванова Мария Опубликовано в Технологии   Теги iTunes Новости
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