Компания HUAWEI подводит итоги 2018 года в России

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Компания HUAWEI завершает 2018 год со значительным ростом доли рынка во всех ключевых регионах присутствия. Подробнее - в материале Planet Today.

В России компании удалось выйти на первое место по количеству проданных смартфонов и планшетов, а так же добиться значительного роста узнаваемости брендов HUAWEI и HONOR. Успеху способствовал выпуск сразу нескольких успешных моделей в различных ценовых категориях, а также повышение лояльности пользователей за счёт развития собственных магазинов и сервисной сети.

Позиции на рынке

Уже в феврале компания вышла на второе место по продажам смартфонов в штуках. Общая доля HUAWEI и HONOR достигла 17,4%, а лидером продаж стала модель HONOR 9 Lite, объединившая в себе продуманный и технологичный дизайн, функциональность и высокое качество сборки по привлекательной цене. А уже в июне смартфоны HUAWEI и HONOR лидировали на российском рынке по количеству проданных устройств с долей 24,4%.

Рекордные цифры продаж подкрепляются показателями популярности брендов. Так, узнаваемость бренда HUAWEI в России достигла 82%, а HONOR — 70%. В октябре 2018 года компания отметила пятилетие бренда HONOR и обновила логотип, сделав его более ярким и молодёжным.

«Этот год стал очень удачным для обоих брендов. Мы заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов, доказав клиентам нашу безусловную преданность качеству и высоким технологиям. Помимо России мы заняли первое место по продажам в Беларуси и второе — в Казахстане. Успех на российском рынке подтверждает правильность нашей стратегии параллельного развития двух брендов, в каждом из которых мы представляем свои флагманские продукты», — сказал Оу Ивэй, президент Huawei Consumer Business Group в России, Центральной Азии и странах Кавказа.

Главные события 2018 года

Особого внимания заслуживает флагманский смартфон HUAWEI P20 Pro, впервые на рынке получивший тройную фотокамеру Leica с длиннофокусным объективом и интеллектуальными функциями, которая практически стёрла разрыв между профессиональными и мобильными фотокамерами. Этот смартфон был неоднократно признан лучшим смартфоном для мобильной фотосъемки экспертным сообществом.

Еще одним важным событием для компании в этом году стал выпуск флагманской смартфонов серии HUAWEI Mate 20, созданной на базе нового флагманского процессора Kirin 980 с двойным нейромодулем для повышения производительности и энергоэффективности. Также на российском рынке была впервые представлена модель смартфона HUAWEI премиум-класса Porsche Design Mate 20 RS. Этот смартфон был разработан совместно с всемирно известным производителем аксессуаров Porsche Design.

Кроме того, в первый раз в России HUAWEI представил новую категорию устройств – ноутбуки. В сентябре на рынок вышел ноутбук премиум сегмента HUAWEI MateBook X Pro.

Бестселлером бренда HONOR стала представленная в мае 2018 года флагманская модель HONOR 10. Яркий дизайн, инновационный процессор Kirin 970 с нейронным модулем и двойная камера с обширным набором интеллектуальных функций понравились пользователям по всему миру. Для поклонников видеоигр был представлен смартфон HONOR Play, впервые получивший технологию GPU Turbo, которая оптимизирует популярные игровые продукты для максимального использования вычислительных возможностей аппаратных компонентов. Второе поколение этой технологии GPU Turbo 2.0 нашло применение в новых моделях HUAWEI и HONOR, представленных во втором полугодии.

Экосистема и интернет вещей

Надёжной основой для долгосрочного развития компания HUAWEI считает комплексную экосистему, охватывающую широкий спектр сервисов и технологий при максимальном уровне комфорта и безопасности. В конце этого года в экосистему HUAWEI вошёл магазин приложений App Gallery и в дальнейшем HUAWEI планирует развивать различные собственные сервисы в России.

В планах на 2019 год — вывод на российский рынок устройств для дома, автомобиля и офиса. Простые, доступные и функциональные — они откроют широкому кругу российских пользователей доступ к возможностям интернета вещей.