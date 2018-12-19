Среда 19 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Покрас Лампас создал лимитированную серию колонок «Яндекс.Станция»

Покрас Лампас создал лимитированную серию колонок «Яндекс.Станция»

Среда, 19 Декабря 2018 14:57
Покрас Лампас создал лимитированную серию колонок «Яндекс.Станция» Фото из открытых источников

Российская интернет-компания "Яндекс" сообщает о создании очередной лимитированной версии своих "умных" колонок "Яндекс.Станция" — ограниченная партия гаджета появилась благодаря сотрудничеству с художником Покрасом Лампасом.

 

Покрас Лампас (имя при рождении — Арсений Пыженков) — российский каллиграф, который называет себя основателем направления "каллиграфутуризм". Именно в этом стиле, как несложно догадаться, оформлены новые лимитированные колонки от "Яндекса".

 

Дизайн ограниченной серии появился благодаря фразе "Прогресс неостановим", принадлежащей одному из основателей "Яндекса", Илье Сегаловичу. Покрас Лампас выполнил надпись в свойственной ему манере "каллиграфии будущего", а затем художники вручную перенесли "каллиграффити" на две сотни "Яндекс.Станций".

 

Да, "умных" колонок с оформлением от Покраса Лампаса всего двести единиц, то есть, предполагается, что они будут распроданы весьма быстро. Соответственно, если вы планируете прикупить себе (или не себе, а в подарок, на носу все-таки Новый год) уникальный девайс, то поторопитесь — устройства появятся в продаже двадцатого декабря в 13:00 в "Магазине и музее" "Яндекса".

 

Стоимость умных колонок "Яндекс.Станция" с оформлением от Покраса Лампаса — всего пятнадцать тысяч рублей, что, учитывая лимитированность партии, весьма бюджетно.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Яндекс
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Виталий Мутко покинул пост президента РФС Виталий Мутко покинул пост президента РФС Сетевые представительства Российского футбольного союза сообщили о решении Виталия Мутко сложить с себя полномочия главы спортивной организации. Временным исполняющим обязанности президента РФС будет Сергей Прядкин, руководитель Российской премьер-лиги. "Виталий Мутко…
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам Ликвидация оружия, запрещенного в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), завершилась еще в 2000 году, заявил в интервью «Коммерсанту» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. США стремятся «избавиться…
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Две трети россиян сожалеют о распаде Советского Союза, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". По данным исследования, 66% респондентам жаль, что такого государства давно не существует, что на 12…
Читайте также
В России выпустили телефон с 4 SIM-картами В России выпустили телефон с 4 SIM-картами Отечественная компания "Иной", занимающаяся разработкой бюджетных телефонов, смартфонов и таблетов, выпустила простой кнопочный телефон Inoi 244 Quattro, в который можно установить сразу четыре SIM-карты. Речь идет о довольно доступном аппарате,…
Компания HTC сняла с производства свой последний смартфон Компания HTC сняла с производства свой последний смартфон Тайваньский производитель электроники HTC снял с производства свой актуальный флагманский смартфон U12+ — девайса нет в наличии ни у ритейлеров, ни в официальном онлайн-магазине компании. Этот факт, как считают некоторые…
Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер FaceCat Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер FaceCat Олег Илларионов, экс-разработчик "ВКонтакте", основатель Snapster и Vinci, запустил приложение-мессенджер FaceCat, ключевой фишкой которого является тотальная анонимность. По словам автора проекта, в новом мессенджере просто невозможно связать аккаунт с реальной…
Тема дня
Те, кто любит Сталина, являются рабами? Те, кто любит Сталина, являются рабами?

Персона лидера Советского Союза Иосифа Сталина до сих пор вызывает споры и дискуссии в обществе. Одн...

Фото
ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Названы катастрофические последствия керченской провокации Названы катастрофические последствия керченской провокации
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.