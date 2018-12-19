Покрас Лампас создал лимитированную серию колонок «Яндекс.Станция»

Российская интернет-компания "Яндекс" сообщает о создании очередной лимитированной версии своих "умных" колонок "Яндекс.Станция" — ограниченная партия гаджета появилась благодаря сотрудничеству с художником Покрасом Лампасом.
Покрас Лампас (имя при рождении — Арсений Пыженков) — российский каллиграф, который называет себя основателем направления "каллиграфутуризм". Именно в этом стиле, как несложно догадаться, оформлены новые лимитированные колонки от "Яндекса".
Дизайн ограниченной серии появился благодаря фразе "Прогресс неостановим", принадлежащей одному из основателей "Яндекса", Илье Сегаловичу. Покрас Лампас выполнил надпись в свойственной ему манере "каллиграфии будущего", а затем художники вручную перенесли "каллиграффити" на две сотни "Яндекс.Станций".
Да, "умных" колонок с оформлением от Покраса Лампаса всего двести единиц, то есть, предполагается, что они будут распроданы весьма быстро. Соответственно, если вы планируете прикупить себе (или не себе, а в подарок, на носу все-таки Новый год) уникальный девайс, то поторопитесь — устройства появятся в продаже двадцатого декабря в 13:00 в "Магазине и музее" "Яндекса".
Стоимость умных колонок "Яндекс.Станция" с оформлением от Покраса Лампаса — всего пятнадцать тысяч рублей, что, учитывая лимитированность партии, весьма бюджетно.
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