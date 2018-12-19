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Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом

Среда, 19 Декабря 2018 09:16
Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом Фото из открытых источников

Илон Маск, миллиардер, инженер, изобретатель и инвестор из Соединенных Штатов Америки, открыл тестовый участок скоростного туннеля под Лос-Анджелесом. Речь идет о скоростном туннеле для электромобилей, а не о системе Hyperloop или ее аналогах, как можно было бы подумать.

 

Принадлежащая Маску компания The Boring Company, ответственная за бурение туннеля, вела прямую трансляцию церемонии открытия тестового участка на своем официальном сайте. Ранее Маск обещал открыть туннель десятого декабря, но срок, как видим, был немного сдвинут.

 

"По туннелю можно ехать со скоростью более двухсот сорока километров час. Езда на такой скорости по Лос-Анджелесу — это что-то невообразимое — кажется, что ты не едешь, а телепортируешься", — заявил Маск, отметив, что в туннеле будут циркулировать электромобили для пешеходов и велосипедистов.

 

Для того, чтобы машины смогли развивать задуманную создателями туннеля скорость, их оборудуют специальными боковыми колесами — технология была продемонстрирована на презентации. Колеса, по словам Илона Маска, будут устанавливаться не только на электрические "Теслы", но и на автомобили других марок.

 

The Boring Company (название можно перевести как "Скучная компания") Илона Маска появилась в конце позапрошлого года. Согласно амбициозному плану основателя компании, подземные туннели должны строиться не только в Лос-Анджелесе, но и в столичном регионе на Восточном побережье США.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости транспорт
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