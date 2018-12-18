Сворачивающийся в трубочку телевизор от LG появится в 2019 году

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Компания LG Display, являющаяся частью южнокорейской корпорации LG, показывала прототип телевизора, который можно свернуть в трубочку, уже почти год назад — на выставке CES 2018 в январе этого года. Об уникальном телевизоре, соответственно, уже все забыли, а он, тем временем, готовится к появлению в продаже.

По данным аналитического агентства Bloomberg, полученным из "надежных источников", гибкий телевизор от LG, который можно будет буквально свернуть в трубку, появится на полках магазинов в 2019 году.

Когда конкретно дебютирует инновационное устройство — неизвестно, но можно предположить, что LG напомнит о своей разработке на одной из ближайших выставок потребительской электроники. Тогда-то, вероятно, у нас появится новая порция официальных данных.

Сколько будет стоить телевизор — не знает никто, но наверняка немало. Все-таки речь идет о невиданном ранее устройстве, которое будет стоить очень дорого до тех пор, пока технология не станет по-настоящему массовой. А она, как отмечают специалисты, может и не стать, т.к. гибкий телевизор — это довольно специфическая вещь.

Дисплей телевизора, как вы уже догадались, реализован на основе технологии OLED, которая позволяет делать гибкие экраны с наименьшими (но все равно значительными) техническими трудностями. Известно, что ТВ будет оснащен 65-дюймовым экраном, который можно сворачивать в рулон и разворачивать частично, чтобы, например, скрыть черные полосы в фильме.