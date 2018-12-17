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Apple может вернуть на рынок бюджетный iPhone SE 2

Понедельник, 17 Декабря 2018 11:13
Apple может вернуть на рынок бюджетный iPhone SE 2 Фото из открытых источников

Совсем недавно пользователи интернета узнали о том, что компания Aplle решила анонсировать новую версию Iphone под названием Iphone SE2. По мнению большинства аналитиков, принятию этого решения послужили низкие мировые продажи Iphone XR. Из-за большой стоимости данную модель не могут позволить себе приобрести большинство жителей Индии, России, Китая и множества других стран. Выходом из данной ситуации считают анонсирование новой модели, которая уже в ближайшем времени должна появиться на полках магазинов и принести Apple большие выгоды.


Новая версия Iphone будет доступна для приобретения с весны 2019 года. Данная модель будет обладать компактным корпусом с большим экраном, занимающим чуть более 85% площади лицевой части, сканером лица Face ID и некоторыми другими особенностями.


Сильными аргументами при покупке данного телефона в его пользу послужат его высокая защита от влаги и пыли. Благодаря этому его можно будет смело брать с собой в путешествия по миру, или просто наслаждаться музыкой и общением в интернете во время купания в ванной либо сауне.


Фанатам продукции Apple остается лишь надеяться, что новая версия телефона будет обладать приятной стоимостью для большинства покупателей. В противном случае успех его продаж будет под сомнением.

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Дробин Кирилл Опубликовано в Технологии   Теги IPhone Новости
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