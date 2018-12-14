Xiaomi представила компактный фотопринтер для смартфонов

Китайский производитель электроники Xiaomi сообщает о скором выпуске очередного нового гаджета — компания показала компактный принтер Mijia Photo Printer, предназначенный для печати фотографий со смартфонов.
Детальные характеристики интересного девайса пока что не раскрываются, но известно, что устройство рассчитано в первую очередь на мобильное применение — то есть, с помощью фотопринтера Xiaomi Mijia Photo Printer предлагается печатать фотографии со смартфонов, фаблетов и планшетов. Конечно же, ничего не помешает вам подключить к принтеру и какой-нибудь, скажем, ноутбук.
Дизайн устройства выполнен в традиционном для техники от Xiaomi минималистичном стиле, что довольно неплохо. Из физических органов управления видно только кнопку включения/выключения, которая расположилась на верхней крышке принтера, а на передней панели можно заметить светодиоды, которые, очевидно, будут информировать о ходе печати.
Для подключения к смартфону используется протокол Wi-Fi (поддерживается ли Bluetooth — неизвестно). Размер отпечатков, судя по промо-картинкам, будет довольно большим, как для печатающих устройств такого класса, а предполагаемая стоимость девайса (семьдесят - семьдесят пять американских долларов) выглядит весьма гуманно.
Официальный анонс фотопринтера Xiaomi Mijia Photo Printer состоится до конца текущего месяца, тогда же станет известно о дате старта продаж устройства.
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