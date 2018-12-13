Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер FaceCat

Олег Илларионов, экс-разработчик "ВКонтакте", основатель Snapster и Vinci, запустил приложение-мессенджер FaceCat, ключевой фишкой которого является тотальная анонимность.
По словам автора проекта, в новом мессенджере просто невозможно связать аккаунт с реальной персоной, если этого не желает владелец аккаунта.
Основная цель, которую преследовал Илларионов при разработке своего анонимного мессенджера — создать платформу, которая позволяла бы свободно высказывать любое мнение.
"В современных соцсетях и мессенджерах нельзя высказывать любое мнение, так за определенные взгляды вас деанонимизируют и найдут сотрудники правоохранительных органов, которые заведут на вас уголовное дело и затаскают по судам. Для того, чтобы все-таки дать пользователям интернета свободу слова, был создан мессенджер FaceCat", — рассказывает создатель мобильного приложения.
FaceCat, как особенно подчеркивает его создатель, не хранит никаких сведений о пользователях, то есть, даже номер телефона, который необходим для регистрации, не сохраняется ни в каких базах данных, а для поиска контактов и логина используются надежно зашифрованные хэши.
Пользователям FaceCat не нужно задумываться о никнейме или аватаре — нейросети, работающие в приложении, создадут виртуального персонажа, от имени которого вы будете общаться. Впрочем, при желании вы все-таки можете придумать себе псевдоним.
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