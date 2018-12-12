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Роскомнадзор может заблокировать Google из-за запрещенного в РФ контента

Среда, 12 Декабря 2018 13:50
Роскомнадзор может заблокировать Google из-за запрещенного в РФ контента Фото из открытых источников

Если поисковик Google не будет соблюдать российское законодательство, и, в частности, блокировать ресурсы с запрещенной информацией, то может и сам оказаться в черном списке Роскомнадзора. Такое заявление, как сообщает "Интерфакс", сделал Вадим Субботин, заместитель начальника Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

 

"Согласно действующему закону, мы не можем заблокировать поисковую систему Google, то есть, игнорирование требований российских властей о фильтрации запрещенной информации, систематически осуществляемое поисковиком, может навлечь на него разве что штраф. Но вы же понимаете, что если мы окажемся в тупиковой ситуации, то придется регулировать вопрос на законодательном уровне", — заявил Субботин.

 

Замглавы Роскомнадзора уточнил, что если из-за действий "Гугла" придется вносить правки в закон "Об информации", то поисковик можно будет блокировать на законных основаниях.

 

"Речь идет о необходимости блокирования противоправного контента, связанного с терроризмом, наркотиками, суицидами, и так далее. Именно такая информация находится под запретом в РФ. И мы вполне законно хотим, чтобы поисковая машина Google фильтровала запрещенную информацию", — добавил Субботин.

 

Не так давно, напомним, Роскомнадзор уже штрафовал поисковик Google на полмиллиона рублей за невыполнение закона о фильтрации информации. И этот штраф, судя по всему, был далеко не последним.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Роскомнадзор
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